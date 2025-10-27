Нижегородской «Заре» выдали предостережение из-за превышения нормы пестицидов
СПК «Заря» в Нижегородской области выдали предостережение из-за превышения нормы пестицидов. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора 27 октября.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Специалисты ведомства выявили нарушение регламентов применения пестицидов при обработке озимой пшеницы в Пильнинском округе. Также во ФГИС «Сатурн» не были представлены сведения за 2025 год о датах запланированных работ.
Помимо этого, сельхозпредприятие не довело в положенные сроки информацию через СМИ о применении пестицидов, чем нарушило закон о пчеловодстве.