Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородской «Заре» выдали предостережение из-за превышения нормы пестицидов

СПК «Заря» в Нижегородской области выдали предостережение из-за превышения нормы пестицидов. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора 27 октября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты ведомства выявили нарушение регламентов применения пестицидов при обработке озимой пшеницы в Пильнинском округе. Также во ФГИС «Сатурн» не были представлены сведения за 2025 год о датах запланированных работ.

Помимо этого, сельхозпредприятие не довело в положенные сроки информацию через СМИ о применении пестицидов, чем нарушило закон о пчеловодстве.

Галина Шамберина