Долина считала себя участницей «спецоперации» МВД при продаже квартиры

Певица Лариса Долина была уверена, что сделки по продаже ее квартиры матери-одиночке Полине Лурье проходят фиктивно, под контролем правоохранителей. При этом отчуждать жилье госпожа Долина не собиралась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иски Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по продаже квартиры. Суд признал сделки недействительными, прекратил право собственности госпожи Лурье на квартиру и вернул его певице. Мосгорсуд подтвердил законность этого вердикта и отклонил апелляцию Полины Лурье. Иски госпожи Долиной и встречные требования покупательницы жилья объединили в одно производство. Процесс длился около полугода. В итоге требования Полины Лурье не удовлетворили.

Сама певица говорила, что пошла на сделку, поскольку ее ввели в заблуждение. Согласно документам суда, мошенники убедили Ларису Долину, что та участвует в «спецоперации» по поимке преступников.

По делу о краже жилья проходят четыре человека — Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Злоумышленников отправили в СИЗО.

По версии следствия, с апреля по июль 2024 года у Ларисы Долиной похитили более 175 млн руб. Также мошенники лишили ее права на квартиру на Ксеньинском переулке с рыночной стоимостью более 138 млн руб. Общий ущерб с учетом комиссий и расходов на сделку превысил 317 млн руб.