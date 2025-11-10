Долина считала себя участницей «спецоперации» МВД при продаже квартиры
«РИА Новости»: Долина считала фиктивными сделки по продаже ее квартиры Лурье
Певица Лариса Долина была уверена, что сделки по продаже ее квартиры матери-одиночке Полине Лурье проходят фиктивно, под контролем правоохранителей. При этом отчуждать жилье госпожа Долина не собиралась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иски Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по продаже квартиры. Суд признал сделки недействительными, прекратил право собственности госпожи Лурье на квартиру и вернул его певице. Мосгорсуд подтвердил законность этого вердикта и отклонил апелляцию Полины Лурье. Иски госпожи Долиной и встречные требования покупательницы жилья объединили в одно производство. Процесс длился около полугода. В итоге требования Полины Лурье не удовлетворили.
Сама певица говорила, что пошла на сделку, поскольку ее ввели в заблуждение. Согласно документам суда, мошенники убедили Ларису Долину, что та участвует в «спецоперации» по поимке преступников.
По делу о краже жилья проходят четыре человека — Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Злоумышленников отправили в СИЗО.
По версии следствия, с апреля по июль 2024 года у Ларисы Долиной похитили более 175 млн руб. Также мошенники лишили ее права на квартиру на Ксеньинском переулке с рыночной стоимостью более 138 млн руб. Общий ущерб с учетом комиссий и расходов на сделку превысил 317 млн руб.