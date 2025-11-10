В МВД перечислили популярные фразы мошенников в схемах с дипфейками

В МВД России назвали фразы, которые мошенники используют в схемах с применением дипфейков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

По данным МВД, для получения кода от «Госуслуг» злоумышленники часто употребляют определенный набор фраз, знание которых поможет распознать обман. К ним относятся: «Мама/папа, я в беде, срочно переведите деньги», «У меня проблемы, помоги», «Это срочно, переведи на эту карту». Также встречаются производные от фразы «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ».

В МВД призвали прервать общение с собеседником, если в разговоре употребляются данные выражения. Никому нельзя сообщать личные данные и коды из СМС, напомнили в полиции.

29 октября Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко приступила к проработке законопроекта о запрете дипфейков.