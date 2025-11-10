Группа ММК представит на «Металл-Экспо 2025» широкий спектр новой продукции

Группа ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») примет активное участие в 31-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2025» в Санкт-Петербурге. Наряду с уже востребованным потребителями сортаментом, на объединенном стенде компания представит новую, перспективную продукцию. Эксперты ММК традиционно примут участие в деловой программе главного металлургического форума.

На стенде (3С04, павильон F, КВЦ «Экспофорум») ПАО «ММК», в частности, представит металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, который компания выводит на рынок под брендом MAGProtect. Разработанное специалистами ММК покрытие имеет повышенную в пять раз коррозионную стойкость по сравнению с традиционным цинковым, его применение позволяет многократно снижать толщину наносимого слоя с сохранением гарантируемых защитных характеристик. Одной из уникальных особенностей покрытия является его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах механических повреждений.

Другая новинка от ММК — свариваемая арматура повышенной прочности с периодическим профилем класса А600С с техническими требованиями в соответствии с ГОСТ 34028. Основным преимуществом арматуры класса А600/А600С являются высокие механические показатели. Они позволяют использовать ее в промышленных и гражданских зданиях и сооружениях, взамен широко используемого класса А500/А500С для армирования сборных железобетонных конструкций, а также для применения в конструкциях, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок. Это могут быть монолитное домостроение, уникальные высотные здания и сооружения, крупные промышленные объекты и объекты инфраструктуры (мостостроение, станции метрополитена, тоннели, эстакады и т.д.).

На общем стенде Группы ММК, помимо специалистов комбината, будут работать представители Торгового дома ММК, ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «Шлаксервис», ООО «Огнеупор», Магнитогорского завода прокатных валков, Объединенной сервисной компании, ООО «СервисПро».

Еще один участник коллективного стенда компании — «ММК-Лысьвенский металлургический завод» — представит новый, уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design. Это не имеющий аналогов в России оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати. Передовые технологии и современное оборудование обеспечивают превосходное качество печати, позволяя воспроизводить разнообразные рисунки. SteelArt Design открывает горизонты для реализации всевозможных дизайнерских проектов. Этот материал характеризуется повышенной прочностью, устойчив к неблагоприятным погодным условиям и воздействию ультрафиолета.

Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2025» пройдет с 11 по 14 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Главное событие металлургической отрасли Российской Федерации соберет более 800 экспонентов, из которых около половины — зарубежные участники.

ПАО «ММК»