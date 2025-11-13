Что думают жители стран НАТО о НАТО

Перед саммитом НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года были опубликованы результаты масштабного исследования общественного мнения, в котором приняли участие 1 тыс. жителей каждой из стран НАТО (за исключением Албании и Черногории, где было опрошено по 500 человек).

Главные результаты опроса выглядят так. 60% считают, что безопасность их страны повысилась в результате сотрудничества между североамериканскими и европейскими странами НАТО. В случае референдума о членстве страны в НАТО 70% проголосуют за то, чтобы остаться в НАТО, 14% — за выход из НАТО. 63% респондентов согласны с тем, что их страна должна защищать другую страну НАТО в случае нападения. 76% опрошенных полагают, что их страна должна либо сохранять существующий уровень расходов на оборону, либо увеличить его. Сторонников увеличения расходов больше всего в Албании (80%), Болгарии (61%), Норвегии (60%), Нидерландах (56%) и Швеции (54%). Меньше всего поддерживают увеличение военных расходов жители Исландии (19%), Словении (27%), Люксембурга (28%), Италии (29%), Финляндии и Чехии (по 31%). Сторонников снижения военных расходов больше всего в Северной Македонии (27%), Италии (25%), Словении (23%), Греции и Испании (по 19%).