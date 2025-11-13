Мировые рекорды

2013 год был последним, когда глобальные оборонные расходы снизились по сравнению с предшествующим годом. Все последующие годы военные расходы ставят рекорд за рекордом. В 2021 году впервые была перейдена отметка в $2 трлн. В 2024 году глобальные военные расходы достигли $2,718 трлн, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны, по данным SIPRI. Военные расходы в 2024 году увеличили более 100 стран. Более 60% общемирового объема оборонных расходов, $1,635 трлн, приходится на долю пяти стран — США, Китая, России, Германии и Индии. Расходы США выросли за год на 5,7% и составили $997,3 млрд, что соответствует 66% всех оборонных расходов НАТО и 37% оборонных расходов всего мира.