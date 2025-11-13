По оценке руководителя направления маркетинговых исследований и аналитики УК «Парус» Елены Михайловой, с начала года клиентами рыночных ЗПИФов недвижимости стали 53 тыс. человек, а общее число таких пайщиков превысило 280 тыс. Несмотря на то что такие фонды позиционируются как розничные, их клиентами в основном являются состоятельные россияне. По оценке «Денег», средний счет по неквальным фондам составляет в зависимости от ЗПИФа 1,5–2 млн руб., а по квальным фондам может доходить до нескольких миллиардов рублей.