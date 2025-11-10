На Урале взыскали 15,2 млн рублей с осужденных экс-глав спортцентра и компании

В Екатеринбурге суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть более 15,2 млн руб., похищенных из бюджета, которые были выделены на развитие спорта, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Деньги должны будут выплатить осужденные за мошенничество бывший президент Федерации регби Свердловской области Евгений Шурманов и экс-замдиректора ООО «Комплексные технологии связи» (КТС) Алексей Куварин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Шурманов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Шурманов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 2020 по 2021 год они предоставляли ложные документы о расходах на проживание и питание участников соревнований. В 2021 году президент федерации подал заявку на получение целевых взносов на развитие физкультуры и спорта. Ущерб от их действий составил свыше 15,2 млн руб. с учетом частичного возмещения. Суд постановил взыскать свыше 12,8 млн руб. с Евгения Шурманова в пользу «Федерального центра подготовки спортивного резерва» и более 2,4 млн руб. с Алексея Куварина в пользу Фонда поддержки спорта высших достижений в Свердловской области.

Напомним, первый преступный эпизод был связан с хищением более 13,6 млн руб., которые были выделены из госбюджета на подготовку и проведение Всероссийской летней Универсиады, которая проходила в 2020 году. Второй эпизод — с хищением 2,4 млн руб. из субсидии Федерации регби Свердловской области в 2021 году. Деньги предназначались для закупки экипировки и проведения соревнований.

Преступление Евгений Шурманов совершил совместно с Алексеем Кувариным, который дал на него показания и был осужден Верх-Исетским судом в декабре 2023 года — его приговорили к условному лишению свободы на три года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц или в особо крупном размере). Шурманова в октябре 2024 года приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ. Свою вину он не признал.

Ирина Пичурина