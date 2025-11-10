В Госдуме напомнили об индексации страховых пенсий в 2026 году

В России с 1 января 2026 года будет проведена индексация страховых пенсий на 7,6%. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, повышение затронет почти 38 млн пенсионеров, входящих в категорию получателей страховых пенсий. Всего в стране насчитывается около 43 млн пенсионеров, и всем им проиндексируют выплаты в следующем году.

С 1 апреля 2026 года, добавила госпожа Бессараб, на 6,8% увеличатся социальные пенсии, а с 1 октября — военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых структур. Пока пенсионерам этой категории стоит ожидать роста выплат на 4%. «Это прогнозное значение, а там будем смотреть на инфляцию»,— пояснила депутат в беседе с «Лентой.ру».

Сведения о предстоящей индексации уже отражены в проекте федерального бюджета, который в конце октября прошел первое чтение.

