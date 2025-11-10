В России вырос спрос на зимние санатории, Кисловодск в числе лидеров

Спрос на зимние санаторно-курортные путевки в России в 2025 году увеличился на 10–15% по сравнению с предыдущим сезоном. «Яндекс Путешествия» отмечает двукратный рост зимних бронирований санаториев за последний месяц.

На период новогодних праздников загрузка здравниц прогнозируется на уровне 100%, в январе–феврале — около 85%. Самыми популярными направлениями остались Сочи (31% всех бронирований), Кореиз и Кисловодск (по 9%). Среди ключевых факторов роста — развитие спа- и велнес-программ в сочетании с активным отдыхом, а также устойчивый спрос на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата и реабилитацию пациентов.

Рынок реагирует на запросы туристов ростом инвестиций и запуском новых проектов в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Желание расширить предложение подтверждено соглашениями инвесторов и правительства Ставрополья о строительстве новых отелей, санаториев и оздоровительных объектов на территории Кавказских Минеральных Вод — одного из ведущих оздоровительных кластеров страны. Уже сейчас бронирования горнолыжных курортов на январь 2026 года на 77% превышают уровень прошлого года. В сегменте санаториев выросла доля молодых гостей 25–35 лет и семей с детьми, что меняет структуру спроса и формирует новые требования к инфраструктуре.

Станислав Маслаков