В Воронеже из-за атаки БПЛА загорелся коммунальный объект

Ночью над Воронежем сбили несколько беспилотников. Никто не пострадал, но в результате загорелся коммунальный объект. Пожар потушили. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, из соображений технологической безопасности в некоторых частях города приостанавливали подачу электроэнергии. Также в ряде домов могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления.

Кроме того, из-за атаки БПЛА на одном из строительных предприятий была посечена кровля и частично выбиты окна ряда зданий, повреждены внутренние сети отопления и несколько автомобилей.

Алина Морозова