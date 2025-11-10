68% ижевчан поддерживают запрет вейпов

68% жителей Ижевска выступают за полный запрет продажи вейпов на территории России, следует из опроса сервиса SuperJob. Основные доводы сторонников запрета включают вред для здоровья и опасность синтетической химии.

Против запрета выступают 8% респондентов, указывая на отсутствие мусора и дыма от вейпов. 15% участников опроса заявили, что это личный выбор.

Женщины чаще мужчин поддерживают запрет (70% против 65%). Среди респондентов в возрасте 35—45 лет сторонников запрета значительно больше — 82%, в то время как среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет 59%. Наибольшую поддержку запрет получает среди горожан с доходом от 150 тыс. руб. в месяц — 84%.

Напомним, 636 жителей Удмуртии впервые заболели раком легких за 10 месяцев 2025 года. Почти половину диагнозов поставили на поздней стадии. Для сравнения: за первые 11 месяцев 2023 года было выявлено 492 случая заболевания, что на 22,6% меньше, чем сейчас.

Анастасия Лопатина