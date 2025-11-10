В Свердловской области зарплату от 200 тыс. рублей получает 4,7% населения

Доля населения Свердловской области, которая получает зарплату в размере более 200 тыс. руб. в месяц, составила 4,7%, следует из рейтинга «РИА Новости». По этому показателю регион занял 23 место, при этом 23,6% жителей получают менее 45 тыс. руб. Диапазоном типичных зарплат в регионе являются выплаты от 47 до 102 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лидерами рейтинга стали Чукотка и Москва. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — там, согласно исследованию, зарплату от 200 тыс. руб. получает 24,7% жителей. В числе других регионов УрФО, расположившихся высоко в рейтинге — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра): он занял девятое место, доля населения с крупной зарплатой составила 12,2%. Тюменская область попала на 18 место: здесь зарплату от 200 тыс. руб. получают 6,4% жителей.

Напомним, средняя предлагаемая зарплата для вахтовиков в Свердловской области в третьем квартале составила 164,7 тыс. руб., что в 2,2 раза выше средней зарплаты по региону.

Ирина Пичурина