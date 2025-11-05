HH.ru: спрос на вахтовиков в Свердловской области вырос в два раза с начала года

В третьем квартале 2025 года в Свердловской области открыли 14 тыс. вакансий для вахтовых рабочих, что вдвое больше, чем в первом, сообщили сервис по поиску работы и персонала HH.ru.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Свердловская область занимает лидирующую позицию в Уральском федеральном округе (УрФО) по потребности в вахтовиках, представляя 31% всех вахтовых предложений на Урале. Высокий спрос также отмечается в Челябинской (26%) и Тюменской областях (16%).

По итогам последнего квартала наиболее востребованными на вахте оказались разнорабочие (18%), машинисты (11%) и сварщики (10%). Работодатели также ищут водителей (9%), электромонтажников (6%) и многих других. «Вахта перестает быть форматом работы исключительно для синих воротничков, ее все чаще предлагают, например, врачам: более 60 таких вакансий было открыто по всему Уралу с июля по сентябрь»,— сказано в сообщении.

Средняя предлагаемая зарплата для вахтовиков в Свердловской области в третьем квартале составила 164,7 тыс. руб., что в 2,2 раза выше средней зарплаты по региону (74 667 руб.). С начала года зарплаты на вахте выросли на 6%, что эквивалентно 9 тыс. руб. Наиболее высокие зарплаты предлагают сварщикам, геодезистам и водителям, где медиана зарплат составляет 258,4 тыс. руб., 201,4 тыс. руб. и 201 тыс. руб. соответственно. Среди других высокооплачиваемых должностей — инженеры ПНР, начальники смены, мастера участка, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-энергетики, инженеры-электрики, машинисты, а также прорабы и мастера СМР. В топ высокооплачиваемых вахтовых вакансий, открытых в Свердловской области, вошла работа в Бурятии, Тюменской области, Хабаровском крае и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Ирина Пичурина