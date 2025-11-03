В Казани на оказание транспортных услуг спецтехники с экипажем выделят 30 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок. Закупки разбиты на три части по 10 млн руб. каждая.

В Казани на аренду спецтехники выделят 30 млн рублей

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Казани на аренду спецтехники выделят 30 млн рублей

Услуги включают аренду мини-погрузчиков, фронтальных погрузчиков, самосвалов, экскаваторов-погрузчиков, грейдеров, бульдозеров и другой техники для работы по городу. Машины будут выполнять дорожные работы до 31 октября 2026 года.

Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство». Компания отвечает за уборку и благоустройство города, содержание дорог и городской инфраструктуры. Финансирование осуществляется за счет предприятия.

