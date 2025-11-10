Сборку российских процессоров Baikal M прекратили из-за нехватки кристаллов

В России приостановили трехлетний эксперимент по корпусированию процессоров Baikal M из-за дефицита компонентов. При этом опрошенные «Ъ» отраслевые эксперты считают проект удачным. Они отмечают, что из-за санкций отечественные разработки не могут развиваться только за счет рыночных механизмов, им необходима господдержка.

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед»,— рассказал «Ъ» гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

Корпусирование — заключительный этап производства микросхемы, когда кристалл помещается в защитный корпус с внешними выводами для подключения к плате. Технологически эта высокоточная операция включает в себя монтаж кристалла, ультратонкое соединение сотен проводников и герметизацию.

По данным гендиректора GS Nanotech Сергея Пластинина, на этапе завершения эксперимента компании удалось получить 74–85% годной продукции. По его словам, учитывая повышенную сложность изделия, такой результат считается достойным.

