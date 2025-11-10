Умерла актриса Бетти Харфорд

Американская актриса Бетти Харфорд умерла в Санта-Барбаре в возрасте 98 лет. О ее смерти сообщила подруга Венди Митчелл, пишет Variety.

Артистка родилась в Нью-Йорке. В 1950-х годах начала работать на радио, впоследствии была задействована в популярных проектах «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Доктор Килдейр». Фильмография актрисы включает роли в картинах «Внутри Дэйзи Кловер», «Дикий и невинный», «Китайский синдром», «Бумажная погоня». Наибольшую известность госпоже Харфорд принесла роль экономки Хильды Гуннерсон в телевизионной саге «Династия».

Бетти Харфорд была замужем за скульптором Оливером Эндрюсом, позднее ее партнером стал венгерский актер Алек де Назоди.