Соцфонд: средняя социальная пенсия в России превысила 15,5 тысячи рублей

Средняя социальная пенсия в России превысила 15,5 тыс. руб. в месяц, сообщили в Социальном фонде. По состоянию на 1 октября этот показатель составлял 15 514,11 руб. Это на 2 тыс. руб. больше, чем в начале года, сообщает «РИА Новости».

Для работающих пенсионеров средний размер выплат составляет 11 705,66 руб. в месяц, в то время как неработающие получают в среднем 15 814,26 руб.

В конце октября в Соцфонде сообщили, что в 2026 году повышение страховых пенсий затронет 38 млн россиян. Средний размер пенсий по старости в годовом выражении вырастет на 1,9 тыс. руб.