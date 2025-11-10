Верховный суд разрешил наказывать обоих участников драки

Верховный суд РФ постановил, что за драку можно привлечь к ответственности обоих ее участников. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на постановление коллегии по делам об административных правонарушениях.

Решение принято после жалобы жителя Благовещенска, дошедшего до высшей инстанции из-за драки на парковке, которая случилась из-за плевка на его машину. По итогам потасовки обоих участников драки признали виновными по статье КоАП о нанесении побоев, с чем благовещенец не согласился.

Мужчина утверждал, что во время драки он действовал в целях самообороны, защищая свое достоинство и честь. Верховный суд решил, что его действия не носили оборонительный характер и постановил, что привлечение к ответственности одного из участников не исключает аналогичных мер в отношении другого. «Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных»,— заключили в Верховном суде.

Анна Яшина, Благовещенск