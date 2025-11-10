За ночь семь аэропортов России ввели ограничения на полеты

Ночью в России временно не выпускали и принимали самолеты семь аэропортов. Свою работу приостанавливали авиагавани Калуги (Грабцево), Волгограда, Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч), Уфы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Раньше всех, около 1:15 мск, ограничения на полеты ввел калужский аэропорт Грабцево. Он возобновил работу около 5:20 мск. По данным Росавиации, аэропорт Тамбова не работал с 2:39 до 5:04 мск. Волгоградский аэропорт не принимал самолеты с 2:28 до 6:06 мск. Аэропорт Пензы ввел ограничения в 3:57, а снял их в 7:10 мск. Остальные авиагавани до сих пор не возобновили работу.

В Росавиации отметили, что аэропорты временно закрывают, чтобы обеспечить безопасность полетов. Обычно авиагавани не принимают самолеты из-за угрозы налета БПЛА.