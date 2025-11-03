Мэр Уруапана в Мексике убит во время празднования Дня мертвых

Мэр мексиканского муниципалитета Уруапан в западном мексиканском штате Мичоакан, Карлос Альберто Мансо Родригес, был застрелен на площади в субботу вечером перед десятками людей, собравшихся на празднование Дня мертвых. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, мэр скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. В результате атаки также пострадали член городского совета и телохранитель.

Секретарь федеральной службы безопасности Омар Гарсия Харфуч сообщил, что в мэра семь раз выстрелил неизвестный. Оружие было связано с двумя вооруженными столкновениями между враждующими преступными группировками, действующих в регионе.

Штат Мичоакан известен как один из наиболее жестоких в Мексике и является полем битвы между картелями. Убийство произошло на фоне того, что Мансо Родригес публично обращался к президенту Клаудии Шейнбаум за помощью в борьбе с картелями, обвиняя при этом проправительственного губернатора Мичоакана в коррупции. Господин Мансо Родригес находился под усиленной охраной с декабря 2024 года.