КНР сняла на год запрет на экспорт в США некоторых товаров двойного назначения

Китай приостанавливает меры усиленного контроля за экспортом, а фактически на год отменяет запрет на поставки в США ряда сырьевых товаров двойного назначения — то есть тех, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сфере. Это следует из сообщения агентства «Синьхуа», которое ссылается на Министерство коммерции КНР.

В 2024 году министерство издало постановление №46, второй пункт которого запрещал экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Также ужесточался контроль за поставками графита — устанавливался надзор над его конечными пользователями и конечными целями использования. С воскресенья действие этого пункта приостановлено до 27 ноября 2026 года.

Как сообщал «Ъ», Пекин сокращает торговые ограничения вслед за Вашингтоном в русле достигнутых на переговорах в Южной Корее договоренностей. Так, на год было приостановлено действие 24-процентных пошлин в торговле с США (тарифы в 10% при этом сохраняются. Кроме того, от пошлин будет полностью освобождена часть американской сельхозпродукции.

Эрнест Филипповский