Над бельгийской АЭС пролетели неизвестные беспилотники

Над бельгийской атомной электростанцией Doel заметили три беспилотника, сообщили в компании Engie, которая управляет этой АЭС. Дроны не повлияли на работу инфраструктуры электростанции, рассказала представитель компании Хеллен Смитс агентству Belga. В полиции происшествие комментировать отказались. Бельгийские власти пока не высказывали свои версии о том, кто мог запустить беспилотники над АЭС.

Накануне, незадолго до этого, власти ввели ограничения для аэропорта Льежа, над которым тоже заметили три БПЛА. Полеты были приостановлены до 20:25 по местному времени (22:25 мск).

За прошедшую неделю в небе над Бельгией зафиксировали несколько пролетов неопознанных дронов. Из-за этого страна начала активно готовиться к защите своего неба. Министр обороны Тео Франкен представил план борьбы с БПЛА — призвал закупить вооружения для обнаружения и подавления дронов на сумму около €50 млн.

