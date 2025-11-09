Бельгию накрыло дронами

На фоне участившихся инцидентов с дронами над Бельгией страна начала активно готовиться к защите своего неба. Министр обороны Тео Франкен представил план борьбы с беспилотниками стоимостью €50 млн и призвал соседние государства помочь Бельгии в обеспечении безопасности ее воздушного пространства. Первой на призыв откликнулась Германия, за ней — Франция. Защищать Бельгию, по мнению Тео Франкена, необходимо от России. При этом причиной, по которой королевство якобы подвергается «провокациям» со стороны России, в ЕС называют спор вокруг возможной конфискации находящихся в этой стране российских активов. При этом сама Бельгия пока категорически против подобной меры.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен (справа)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

За прошедшую неделю в небе над Бельгией зафиксировали несколько пролетов неопознанных дронов. Главный аэропорт страны в Брюсселе трижды закрывали — в последний раз вечером 6 ноября. Тогда отмены и переносы рейсов затронули более 3 тыс. пассажиров Brussels Airlines. До этого беспилотники неоднократно замечали над военными объектами: над местом базирования стратегических бомбардировщиков в Лимбурге и вблизи Флоренна, где размещены новые истребители F-35. БПЛА-разведчики фиксировались также над ядерным исследовательским центром в Моле, учебными полигонами и над генштабом.

«Поначалу беспилотники, летающие над нашими военными базами, воспринимались как наша проблема. Теперь это серьезная угроза, затрагивающая гражданскую инфраструктуру во многих европейских странах»,— указал министр обороны Тео Франкен.

На экстренном заседании правительства в четверг он представил план обороны: стране необходимо закупить вооружения для обнаружения и подавления дронов. В пакет ориентировочной стоимостью €50 млн войдут специфические средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы. Предварительно правительство одобрило этот пакет в пятницу, однако перед окончательным решением будут рассмотрены и другие варианты противодействия новой угрозе.

Министр обороны также призвал соседей оказать стране поддержку в обеспечении безопасности ее воздушного пространства. Первой откликнулась Германия, отправив в Бельгию специалистов ВВС и заявив о готовности передать средства РЭБ. Предполагается, что после первых выводов экспертов в страну прибудет еще одна группа. Позднее решение направить в Бельгию военных специалистов приняла и Франция. «Развертывание французских сил укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует европейское единство в противодействии гибридным угрозам»,— написал господин Франкен вечером в пятницу.

Получив поддержку Берлина и Парижа, министр обороны в субботу заявил, что ответственность за инциденты лежит на России, хотя и подчеркнул, что доказательств этому пока нет. Москва, по его словам, является «вероятным подозреваемым», а службы безопасности продолжают расследование.

Бельгийские эксперты связывают происходящее со спорами вокруг конфискации замороженных российских активов, которые ЕС намерен направить Украине, но не может сделать этого из-за позиции Бельгии.

В депозитарии Euroclear, базирующемся в Брюсселе, находится около €170 млрд российских активов, из которых €140 млрд Евросоюз хочет задействовать в качестве «репарационного кредита». Однако сам Euroclear выступает против такого сценария: еще в октябре депозитарий призвал Еврокомиссию соблюдать международное право, и на его сторону встали власти Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер на неформальном саммите ЕС предупреждал, что предложение ЕК может быть приравнено к конфискации, и просил предоставить Бельгии гарантии безопасности из-за возможных последствий такого шага.

Версию о связи инцидентов с беспилотниками со спором вокруг замороженных российских активов в пятницу выдвинул министр обороны Германии Борис Писториус. «Да, мы все это видим. Бельгийцы тоже. Это мера, направленная на то, чтобы посеять тревогу и страх в Бельгии: не смейте трогать замороженные активы. Это нельзя трактовать иначе»,— сказал он. Его бельгийский визави от комментариев воздержался, но признал, что такой вариант «уже рассматривался».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что власти Бельгии осознают возможные последствия реализации идеи ЕК. Он назвал такую позицию поразительной на фоне «общей военной истерики» в Евросоюзе. «Они четко говорят, что люди задумаются потом, нести нам деньги или не нести»,— указал он. По словам господина Пескова, в случае передачи российских активов Украине Москва будет использовать национальные и международные юридические инструменты, чтобы привлечь к ответственности страну, принявшую соответствующее решение.

Вероника Вишнякова