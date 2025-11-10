Юбилейное сплочение

В центральной встрече 11-го тура чемпионата Англии наиболее успешная команда страны в последнее десятилетие «Манчестер Сити» на своем поле разбила действующего победителя турнира «Ливерпуль» — 3:0. Произошло это в тысячном официальном матче в тренерской карьере Пепа Гвардиолы — человека, с именем которого свежие достижения «Сити» принято связывать прежде всего.

К этой игре «Манчестер Сити», кажется, наконец нащупал форму, которая позволяет снова примерять на него статус главного претендента на титул чемпиона Англии. В четвертом матче подряд он победил, забив не менее трех мячей. На этот раз оказать серьезного сопротивления «Сити» не смог действующий обладатель трофея «Ливерпуль».

В первом тайме не было и подобия борьбы. Дебютный момент у ворот «Ливерпуля» возник уже в стартовую десятиминутку. Конор Брэдли и Ибраима Конате пытались прервать проход Жереми Доку, но в конце концов столкнулись друг с другом, и левый вингер «Сити» получил открытую дорогу к воротам. Из эпизода он выжал достаточно, усадив Георгия Мамардашвили на газон и заставив его нарушить правила. Контакт был едва заметный — такой, что судья Крис Кавана с ходу и не разобрался. Но видеоассистенты касание рассмотрели, и пенальти был назначен. Вот только Эрлинг Холланн переиграть грузинского вратаря не смог: он бил низом, и удар его Мамардашвили взял уверенно.

Жереми Доку еще не раз угрожал воротам «Ливерпуля», но открыть счет «Манчестер Сити» удалось только на исходе получаса и благодаря атаке с другого фланга.

Оставшийся на правом краю в одиночестве Матеуш Нуньеш навесил в сторону Эрлинга Холланна. Тот открывался не слишком удачно: Ибраима Конате вроде бы оттеснил форварда, но отчего-то не прыгнул. И Холланн промахом защитника воспользовался. Он выиграл верховую дуэль, ткнул мяч головой в дальний угол и, отличившись в 14-й раз в нынешнем сезоне чемпионата Англии, укрепился на верхушке бомбардирской гонки.

«Ливерпуль», у которого с игры так ничего и не получалось, вскоре ответил со стандарта. Это был классический случай, когда Вирджил ван Дейк ворвался из глубины и откликнулся на подачу Мохаммеда Салаха с углового. Пробил голландец неотразимо, но при более внимательном рассмотрении выяснилось, что гол засчитывать нельзя. Пригнувшийся чтобы пропустить мяч в створ Эндрю Робертсон явно находился в офсайде. А вот угловой на другом конце поля позволил «Манчестер Сити» удвоить преимущество. Здесь мяч был разыгран накоротке, и это словно произвело усыпляющий эффект на игроков «Ливерпуля». Эпизод завершил оставленный всеми Нико Гонсалес, решившийся пальнуть издали и нашедший благоприятный рикошет.

После перерыва «Ливерпуль» смотрелся живее: раскрылся и мчался вперед.

Впрочем, именно переход к сверхагрессивной модели игры и сделал действующего чемпиона более уязвимым к быстрым контрвыпадам. Их у хозяев было несколько. Был среди них и голевой.

«Сити» неплохо выходил из-под высокого прессинга, когда завладевал мячом. Один такой выход завершился роскошной диагональю Нико Гонсалеса, отрезавшей разом пятерых игроков в красных футболках. Конору Брэдли, порядком уставшему от схваток с Жереми Доку, на этот раз достался другой оппонент — Нико О’Райлли. Но к несчастью гостей и бельгиец, дурачивший их весь матч, оказался неподалеку. Доверившись ему, О’Райлли поступил верно.

Доку принял пас партнера, переложил мяч под правую ногу и вкрутил его в дальний угол из-за пределов штрафной площади. Самый полезный игрок вечера стал еще и автором самого красивого мяча.

До финального свистка оставалось около получаса. За это время «Ливерпулю» представилось несколько возможностей избежать разгрома. Лучшая была у Мохаммеда Салаха. Однако счет остался прежним — 3:0. Крайне убедительной победой над одним из главных соперников завершился матч, ставший тысячным в тренерской карьере главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. За 11 матчей он набрал 22 очка. Возглавляет таблицу «Арсенал» (26), в этот уикенд оступившийся. Неожиданно дала сбой оборона лондонцев. За десять туров они пропустили лишь три мяча, а в Лиге чемпионов и вовсе одержали четыре «сухие» победы. Между тем в субботу «Арсенал» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Сандерлендом», упустив победу в добавленное время.

«Ливерпуль», проигравший уже пятый матч в текущем первенстве, занимает лишь восьмое место. Правда, пока это мало о чем говорит. Притом, что позади уже больше четверти дистанции, таблица чемпионата Англии отличается исключительной плотностью. По 18 баллов — а именно столько сейчас в активе команды Арне Слота — набрали пять разных клубов. А расстояние от замыкающего тройку лидеров «Челси» до идущего 13-м «Эвертона» с учетом стадии сезона можно назвать символическим: оно составляет всего пять очков.

Роман Левищев