Ландо Норрис переписал бразильскую историю

Ландо Норрис сделал большой шаг к завоеванию первого в своей карьере титула чемпиона мира «Формулы-1». На Гран-при Сан-Паулу британец был вне конкуренции по ходу всего уикенда. Благодаря этому он довел отрыв в общем зачете от напарника по McLaren Оскара Пиастри до 24 очков. Макса Ферстаппена, несмотря на то, что голландец провел отличную гонку, сумев подняться из хвоста пелотона на третье место, Норрис опережает почти на полсотни очков. И это за три гонки до завершения первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Год назад Ландо Норрис покидал Сан-Паулу не в лучшем расположении духа. Ведь именно по итогам бразильской гонки британец, уже несколько месяцев отчаянно пытавшийся догнать в общем зачете начавшего спотыкаться голландца, де-факто лишился шансов на титул. Та гонка вообще многими вспоминается как апогей гоночного мастерства Ферстаппена. Ведь стартовал он с 17-го места, а финишировал на первом. И это при том, что машина по ходу уикенда была быстрее у Норриса. Год спустя Норрис и Ферстаппен поменялись ролями. Теперь гонщик McLaren лидирует в первенстве, а четырехкратный чемпион мира цепляется даже за призрачные шансы его догнать. И похоже именно Бразилия снова стала ключевой в их противостоянии.

Норрис провел блестящий уикенд. Безупречный. Настолько, что и рассказать то о нем, если подумать, нечего. Он просто приехал и победил.

Сначала в спринте, потом в квалификации к основной гонке, потом, собственно, в самой гонке. Наверняка кто-то хотел бы сказать, что тут далеко не все заслуга Норриса, что его McLaren просто уж слишком быстр. Но такой аргумент разбивается о выступление другого гонщика британской команды — Оскара Пиастри. Ровно на такой же машине австралиец провалил спринт, проехал ниже своих возможностей в квалификации, да и в гонке у него все пошло наперекосяк — только пятое место. И тут в общем тоже нечего особо рассказывать. Но не ввиду безупречности, как в случае с Норрисом, а какой-то беспробудной серости, замешанной на вдруг появившейся в действиях австралийца, успевшего вроде бы наработать себе репутацию человека без эмоций, импульсивности. Это к тому, что Пиастри сам виноват в своих проблемах. Необдуманное поведение в Сан-Паулу (австралиец лихо атаковал Кими Антонелли «толкнув» его Mercedes на Ferrari Шарля Леклера, который остался в итоге без колеса) стоило ему 10 секундного штрафа и, как следствие, шансов на успех.

Но если уж рассказывать о том, кто из топовых гонщиков с какими проблемами столкнулся, то тут вне конкуренции Макс Ферстаппен. Он был неубедителен уже в спринте, после которого заметил, что с настройками машины надо поработать. Что там натворили с машиной инженеры Red Bull доподлинно неизвестно, но в квалификации она не ехала вообще. Ферстаппен даже во второй сегмент не попал. В последний раз такое с ним случалось еще в 2021 году на Гран-при России. Но тогда у него просто были проблемы с мотором.

В итоге Red Bull голландца пришлось пересобирать заново в режиме закрытого парка (получилось неплохо), а значит стартовать Ферстаппену выпало с пит-лейн.

Полная вроде бы безнадега. Но голландец все же выдал блестящую гонку. Он, казалось, ничего фантастического не делал, просто ехал как умеет. Ему еще и не везло (прокол колеса в начале гонки вынудил срочно корректировать тактику). Но на финише он оказался третьим! Мог стать и вторым, будь у него еще чуть больше времени. Ну а так Кими Антонелли все-таки отбился от атак чемпиона. Теперь уже, похоже, точно бывшего.

До конца чемпионата остается три этапа (один из них со спринтом). То есть на кону всего 83 очка. От лидирующего в первенстве Норриса Ферстаппен отстает на 49 очков. То есть сложение чемпионских полномочий может случиться уже 22 ноября на этапе в Лас-Вегасе. От идущего вторым Пиастри Норрис оторвался на 24 очка. Вроде бы при некотором везении отыгрываемый отрыв. Но учитывая последние результаты Пиастри, самая свежая победа которого состоялась еще в августе в Нидерландах, особой веры в то, что австралиец сумеет поддержать интригу в чемпионате нет. Так что очень вероятно, что теперь Бразилию Норрис будет вспоминать с особым удовольствием.

Александр Петров