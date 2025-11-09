Исторический выброс

9 ноября в Казани завершился третий этап Гран-при России по фигурному катанию. В соревновании спортивных пар победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые чисто исполнили сложнейший элемент — четверной выброс. По итогам двух программ они получили 215,32 балла и впервые за два года обошли своих принципиальных соперников — Анастасию Мишину и Александра Галлямова (201,22), допустивших грубые ошибки в произвольной. В женском одиночном катании первой стала Дина Хуснутдинова (218,01), которая сделала три тройных акселя. У мужчин золото завоевал Владислав Дикиджи (279,12), которому покорились несколько четверных прыжков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

Главной интригой казанского этапа стало противостояние спортивных пар. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лицом к лицу столкнулись с заклятыми соперниками — действующими чемпионами России Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. После короткой программы Бойкова и Козловский отставали от конкурентов на два балла. В произвольной у них все задалось не сразу: был сорван каскад тройной сальхов—двойной аксель—двойной аксель: партнерша приземлилась на две ноги на втором прыжке, а на третьем и вовсе упала.

Зато потом произошло историческое для мирового фигурного катания событие — чистый четверной выброс!

Спортсмены начали тренировать этот элемент, который до этого покорялся лишь единицам, еще несколько сезонов назад, однако им никогда не удавалось безошибочно исполнить его на соревнованиях. Сегодня же выброс у Бойковой и Козловского получился эталонным — высоченным, пролетным, с уверенным приземлением. Его базовая стоимость составляет 6,50 балла, 1,95 балла фигуристы получили в качестве надбавки, еще 2 бонусных балла судьи добавили им в качестве поощрения за рискованный элемент. Оставшуюся часть программы, поставленную под «Лунную сонату», фигуристы откатали без ошибок. Пара набрала 215,34 балла (73,42 за короткую+141,92 за произвольную).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Последними на лед выходили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые из-за травмы партнера приступили к тренировкам гораздо позднее обычного. В этом году они вернулись к произвольной программе сезона-2022/23 под хиты Элвиса Пресли. Фигуристы без помарок исполнили каскад и тройной выброс, а затем упали при приземлении параллельного тройного тулупа и сорвали поддержку, которая лишила их порядка 8 баллов.

После грубых ошибок у них совсем пропало настроение: под энергичную «Hound Dog» Пресли они катались без необходимых для этой программы улыбок и драйва.

Как итог — 201,22 балла (73,42+125,45). Мишина и Галлямов показали худший результат с 2019 года, тогда они выступали на юниорском уровне. К тому же пара впервые с 2023 года уступила Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Интрига царила и в женском одиночном. После исполнения короткой программы разрыв между первым и четвертым местом составлял лишь 0,43 балла. Перед произвольной сразу пять фигуристок заявили элементы ультра-си — четверные прыжки и аксель в три с половиной оборота. Однако справиться с ними удалось лишь Дине Хуснутдиновой.

16-летняя спортсменка, летом перешедшая в группу Этери Тутберидзе, уверенно и с приличными надбавками исполнила два тройных акселя — в каскаде с двойным тулупом и сольно.

Еще один покорился ей и в короткой программе. Вчерашняя юниорка Хуснутдинова, которой еще есть куда расти в плане скольжения и презентации, с приличным отрывом одержала первую победу на взрослом уровне, в общей сумме набрав 218,01 балла (72,60+145,41). Второе место на казанском этапе заняла серебряный призер прошлогоднего чемпионата России Дарья Садкова — 207,12 балла (72,45+134,67). В заявке одной из главных фавориток турнира числились два четверных тулупа. На шестиминутной разминке ей покорились аж четыре квада, которые были исполнены без единой помарки. Однако во время проката на одном тулупе она приземлилась в степ-аут, на другом упала, таким образом допустив повтор элемента и лишившись каскада. Бронзу взяла Анна Фролова, показавшая результат 202,09 (72,17+129,92) балла. В арсенале у спортсменки нет элементов ультра-си, она привыкла делать ставку на артистизм и чистое исполнение, которые у других нередко теряются в погоне на квадами и трикселями. И если первый козырь как всегда сработал — у Фроловой самые высокие оценки за компоненты, то со вторым немного не получилось. Фигуристке явно не хватало скорости, а некоторые прыжки были исполнены с недокрутом.

С большим отрывом — почти на 26 баллов — своего ближайшего преследователя опередил Владислав Дикиджи, который был заявлен на олимпийский квалификационный турнир в качестве запасного. Он приземлил четыре квада и единственный из всей тройки призеров исполнил «старшие» четверные — лутц и флип. Правда, на последнем судьи отметили неясное ребро и недокрут в четверть оборота. За две программы фигурист, уверенно лидировавший после короткой, получил 279,12 балла (94,51+184,61). В произвольной Дикиджи стал первым и по оценке за компоненты, однако непрыжковые элементы и подача у этого технически одаренного фигуриста продолжают хромать. При этом можно отметить прогресс по сравнению с прошлым сезоном.

Сказывается работа Дикиджи над вращениями и скольжением с Михаилом Колядой — в прошлом очень «компонентным» спортсменом.

Свою первую за почти шесть лет «крупную» медаль завоевал серебряный призер чемпионата Европы 2020 года Артур Даниелян, ставший в Казани вторым — 253,05 балла (85,73+167,23). Он без ошибок откатал скромную по техническим меркам программу (из сложных элементов были исполнены только четверной сальхов и два тройных акселя) и получил очень солидную вторую оценку.

Следующий этап Гран-при России пройдет в Москве. На столичном турнире выступят получившие олимпийские квоты одиночники — Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Таисия Орлова