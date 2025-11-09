Россияне взяли серебро в командном турнире чемпионата мира по прыжкам на батуте

Российские спортсмены завоевали серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования проходили в испанской Памплоне.

Россияне выступали в нейтральном статусе. В команду вошли София Аляева и Анжела Бладцева (синхронные прыжки), Александра Лямина (акробатика) и Михаил Заломин (двойной минитрамп).

В финале российская команда набрала 23 балла. Золотую медаль завоевала Великобритания (24 балла), бронзовую — Китай (19 баллов).

Чемпионат проходил с 5 по 9 ноября. Российские спортсмены завоевали шесть медалей — одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по прыжкам на батуте в 2021 году.