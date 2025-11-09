Путин поздравил Пахмутову с днем рождения во время ее концерта

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Глава государства позвонил музыканту во время концерта, посвященного ее 96-летию.

«Ой, это ж Путин позвонил»,— отреагировала на звонок госпожа Пахмутова (видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин). В этот момент композитор находилась на сцене. Она выслушала поздравление в прямом эфире, поблагодарила президента и пожелала ему в ответ здоровья и счастья.

Александра Пахмутова — автор более 400 песен. Она также создала множество произведений для симфонического оркестра, в том числе «Русскую сюиту» (1952), «Концерт для трубы с оркестром» (1955), увертюру «Юность» (1957). Композитор написала музыку к десяткам фильмов, таким как «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006). В 2024 году Владимир Путин присвоил госпоже Пахмутовой звание Героя Труда.