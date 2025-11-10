«Пластика окон» инвестирует 3 млрд руб. в новый завод в Подмосковье

Группа компаний «Пластика окон», владеющая производством Melke, направит 3 млрд руб. на строительство нового завода по выпуску оконного профиля. Предприятие будет расположено в подмосковном Фрязино, на территории, прилегающей к существующему производственному комплексу компании.

Запуск нового завода площадью 2,5 га позволит компании удвоить производственные мощности до 40 тыс. тонн продукции в год. Точные сроки ввода объекта в эксплуатацию пока не называются. По оценкам компании, период окупаемости инвестиционного проекта составит около семи лет и будет зависеть от общей экономической ситуации в стране.

«Пластика окон» работает на рынке с 2002 года. По данным компании, объем продаж по итогам 2024 года достиг 1,3 млн кв. м светопрозрачных конструкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Окна ищут возможности».