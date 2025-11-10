На билетный рынок России вышел новый оператор с нестандартным подходом

В России начал работу новый билетный оператор «Voroh Мероприятий». Особенность сервиса — собственное программное обеспечение, разработка которого оценивается в сумму до 100 млн руб. Компания создает новую модель работы билетной платформы, объединяющую инструменты для организаторов, артистов и площадок.

Система позволит артистам самостоятельно продавать билеты, а также создаст прямые взаимодействия между билетными брокерами и организаторами. На начальном этапе сервис ориентирован на региональный рынок и уже привлек более 100 организаторов.

Эксперты прогнозируют новому игроку значительные перспективы на конкурентном рынке, где доминируют «Яндекс Афиша» и МТС Live. По оценкам, через 2-3 года «Voroh Мероприятий» сможет занять 5-7% рынка билетных операторов, который по итогам 2024 года достиг объема 227 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ворох впечатлений».