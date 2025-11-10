Ворох впечатлений

На рынке билетных агрегаторов появился новый участник — платформа «Voroh Мероприятий». Первоначально компания была сервисом по поиску музыкальных, спортивных и бизнес-событий, в числе ее создателей — выходцы из Timepad и создатель GetJet. По оценке участников рынка, через два-три года Voroh займет 5–7% рынка за счет нестандартного подхода: например, на этой платформе артисты смогут напрямую продавать билеты на свои мероприятия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В России появился новый билетный оператор — «Voroh Мероприятий», узнал “Ъ”. Осенью платформа вышла из бета-версии. Сервис поддерживает оплату как российскими, так и зарубежными картами, через СБП, «Пушкинскую карту», предоставляет возможность взять рассрочку через «Яндекс. Сплит» и оплатить покупку с расчетного счета юрлиц. Платформа использует собственный софт, разработку которого участники рынка развлекательных мероприятий оценивают в сумму до 100 млн руб. Само приложение «Ворох» уже доступно как в AppStore, так и в Google Play.

Коммерческий директор «Voroh Мероприятий» Дарья Егорова (ранее директор по развитию билетного бизнеса платформы Timepad) уточнила, что компания создает новую модель работы билетной платформы, в которой будут объединены и учтены инструменты для организаторов, артистов и площадок: «Пока мы работаем под запросы организаторов и ориентированы на региональный рынок». Число клиентов площадки насчитывает более 100 организаторов, среди крупных — Федерация бокса и Регбийный клуб ЦСКА. По данным “Ъ”, основным инвестором площадки является Александр Конинский, сооснователь компании GetJet (маркетплейс услуг бизнес-авиации).

Юрлицо «Voroh Мероприятий» — ООО «ФанТам». По данным «СПАРК-Интерфакс», основным бенефициаром компании является господин Конинский, гендиректором указан Эдвард Давыдов. Первоначально ООО представляло одноименный сервис по поиску музыкальных, спортивных и бизнес-событий. Число представленных в мобильном приложении «Ворох» событий достигает 47 тыс. В экосистеме «ФанТам» также представлен сервис по проверке билетов Voroh Scan. Он синхронизирован с билетной системой, а также защищает от повторного использования билета.

Сейчас на российском рынке мероприятий есть несколько крупных билетных операторов — «Яндекс Афиша», МТС Live (управляет Ticketland, Ticketscloud), Kassir.ru. По итогам 2024 года объем билетного рынка достиг 227 млрд руб., увеличившись на 20% год к году. Из них 53 млрд руб. пришлось на концертный сегмент, 45 млрд руб.— на кинотеатральный, 38 млрд руб. принесли музеи и выставки, 49 млрд руб.— театры, еще 12 млрд руб.— спортивные мероприятия.

Новая модель билетного сервиса предполагает несколько форматов взаимодействия между его участниками, говорит продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич: «Например, артист сможет сам через личный кабинет продавать билеты на свои мероприятия, тогда как сейчас это может делать только площадка или организатор. Кроме того, если площадка интегрирует софт Voroh, то даст доступ в личные кабинеты всем организаторам, которые берут эту площадку в аренду». При этом Voroh обсуждает создание прямого взаимодействия между билетными брокерами (вторичный билетный рынок) и организаторами мероприятий. По оценке господина Бабича, через два-три года платформа может занять 5–7% рынка билетных операторов.

Юлия Юрасова