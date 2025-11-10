По просьбам нуждающихся

В 2027 году Минтруд может перейти к оценке нуждаемости российских семей по модели, которую сейчас использует правительство Москвы. В следующем году ведомство предлагает запустить в трех регионах РФ пилотный проект, в ходе которого оценит не только доходы таких домохозяйств, но и все поступления на их банковские счета. За счет этого сравнения министерство планирует выявить тех, кто получает теневые доходы, что может увеличить долю отказов в назначении пособий. Сейчас она, по данным Высшей школы экономики, достигает 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минтруд предлагает протестировать новый механизм оценки нуждаемости семей, которые претендуют на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Ведомство разместило проект постановления правительства на портале regulatiтon.gov.ru.

Пособие, напомним, предназначено для семей, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Оно с 2023 года объединяет семь видов выплат для семей с детьми, в том числе и введенные при создании системы поддержки бедных в 2021–2022 годах. Доплата на ребенка до 17 лет составляет 50%, 75% или 100% такого минимума. Назначением выплаты занимается Социальный фонд по результатам оценки нуждаемости — органы соцзащиты сопоставляют данные об имуществе и доходах семьи по собственным базам данных, а также базам Росреестра и Федеральной налоговой службы (ФНС; см. “Ъ” от 8 апреля 2024 года). Теперь Минтруд предлагает оценивать благосостояние претендентов на пособие иначе: анализируя совместно с ФНС, Минцифры, Банком России и кредитными организациями оборот средств на их счетах.

Если сумма, которая за год до момента обращения семьи за пособием поступила на счета всех ее членов, будет превышать сумму их официального дохода больше чем на 200%, такая семья не сможет претендовать на пособие. В составе доходов, напомним, как следует из п. 47 правил назначения ежемесячного пособия, учитываются зарплата, пенсии, стипендии, алименты, выплаты за недвижимость, а также средства от предпринимательской деятельности и вкладов. При этом для оценки оборотов по счетам не будут учитываться переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Как следует из пояснений Минтруда, в 2026 году эксперимент пройдет в трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — и в три этапа.

В ходе первого банки и Социальный фонд подготовят инфраструктуру для обмена данными о счетах семей. В ходе второго — обороты по счетам семей будут рассчитываться в режиме апробации, и результаты не будут влиять на назначение пособия. В ходе третьего — органы соцзащиты начнут использовать такие данные для решения о выплате. Оценка оборотов будет проводиться «бесконтактно» — без сбора справок от граждан по аналогии с оценкой имущественной обеспеченности, подчеркнули в пресс-службе министерства.

Ранее такой инструмент отсечения заявок на пособия уже использовали власти Москвы — они с 2022 года учитывают доходы претендентов на социальные выплаты как сумму всех средств, поступивших на счета за год, предшествующий месяцу подачи заявления на пособие. Это, скорее всего, повысило долю отказов в назначении выплаты, однако точные цифры в столичном правительстве ранее не называли (“Ъ” направил запрос в департамент соцзащиты города). Тем не менее, отмечает источник “Ъ” в Минфине, именно московский вариант соотношения официальных доходов и поступлений на счета — 200% — будет использован и для пилотного проекта.

Как отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, по модульным оценкам экспертов университета, доля отказов в назначении пособия по России при действующих критериях уже достигает 40%. «При переходе на новую модель она может стать еще выше — и нет никаких гарантий, что в перечень теневых доходов не попадут переводы, которые на самом деле важны таким семьям»,— говорит эксперт. Кроме того, по ее словам, пока у правительства нет подходящей инфраструктуры для точной оценки родственных связей — регистр населения, запущенный ФНС несколько лет назад, пока не позволяет безошибочно определить степень родства, а именно от нее будет зависеть классификация перевода семье. Более того, как ранее показало исследование Высшей школы экономики, посвященное трансфертам семьям с низкими доходами, большинство средств им поступает не только от родственников, но и от знакомых и других частных лиц (подробнее см. “Ъ” от 27 июля). При этом чаще всего помощь из неформальных источников получают именно домохозяйства с несовершеннолетними детьми, проживающие отдельно от других родственников, то есть потенциальные претенденты на ежемесячное пособие.

При этом, как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Полевой, хотя у россиян остаются теневые источники доходов, однозначно говорить об их росте, который требовал бы какого-либо дополнительного внимания со стороны властей, невозможно. «Да, для предприятий остаются схемы теневого трудоустройства в ряде отраслей, но, например, в третьем квартале этого года "прочие денежные доходы" населения росли темпами ниже инфляции, что свидетельствует об их сокращении»,— говорит он.

В то же время “Ъ” уже писал о том, что дефицит кадров, сложившийся на российском рынке труда в последние годы, вынудил многие компании идти практически на любые условия соискателей — и, в частности, по их собственному желанию начислять им зарплату в конвертах. В ряде случаев это, возможно, было обусловлено их желанием занизить свой официальный доход ради получения пособий, а также нежеланием выплачивать взятые кредиты и алименты (см. “Ъ” от 23 мая 2024 года).

Анастасия Мануйлова