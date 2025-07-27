Переводы приписали к адресам

Изучение частных трансфертов домохозяйствам поможет лучше определить приоритеты для мер соцподдержки — и, возможно, сконцентрировать ее на семьях с маленькими детьми, живущих отдельно от других родственников. К такому выводу пришли в Высшей школе экономики, проанализировав динамику переводов между родственниками разных поколений.

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Частные трансферты чаще всего получают домохозяйства с маленькими детьми, живущие отдельно от других родственников, показала работа эксперта Центра комплексных исследований социальной политики Высшей школы экономики Анны Мироновой. Эмпирическая база работы включает данные Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН?2023), а также материалы Всероссийских переписей населения 2010 и 2020 годов и микропереписей 1994 и 2015 годов. Как поясняет автор, под частными трансфертами в исследовании понимаются денежные поступления в бюджет домохозяйств от частных лиц и негосударственных организаций. В рамках работы все обследуемые домохозяйства были распределены на четыре доходные группы по уровням среднедушевого дохода: с очень низким доходом (менее 22 тыс. руб. на человека), с доходом ниже среднего (от 22–32 тыс. руб.), со средним доходом (32–48 тыс. руб.) и с доходом выше среднего (больше 48 тыс. руб.).

Наиболее часто помощь из неформальных источников получают домохозяйства с несовершеннолетними детьми, проживающие отдельно от других родственников.

Среди выделенных типов домохозяйств чаще всего реципиентами частных трансфертов выступают домохозяйства, состоящие из неполных семей (матери/отцы с несовершеннолетними детьми, 77,3 %) и супружеские пары с несовершеннолетними детьми (75%). Семьи с детьми, проживающие в составе сложных домохозяйств (совместно с другими родственниками), получателями частных трансфертов являются реже — вероятно, в связи с тем, что значительная часть неформальной поддержки осуществляется внутри самого домохозяйства. Наименьшая доля получателей частных трансфертов отмечается среди домохозяйств без детей.

Как отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, наряду с семьями с детьми частные трансферты чаще всего получают студенты от своих родителей.

«Еще одна группа получателей сформировалась относительно недавно — это пожилые люди, переставшие работать и получающие средства от своих детей. Это стало возможно благодаря росту доходов населения, в результате они могут не только тратить на себя и помогать детям, но и поддерживать родителей»,— говорит она.

Домохозяйства с детьми чаще всего получают помощь деньгами (79,5%) или вещами (50,5%), реже всего — в форме оплаты дополнительного обучения (8,1%) и отдыха (7,3%). В составе доноров домохозяйств с детьми — родственники, знакомые и «другие частные лица» (97% ответов), организации — религиозные общины, благотворительные фонды, некоммерческие организации, спонсоров или работодателей — упомянули лишь 3% респондентов.

Для всех домохозяйств в целом характерна отрицательная связь между объемами частных и социальных поступлений.

Для домохозяйств с детьми из низкодоходной группы объем получаемых частных трансфертов снижается по мере увеличения объема социальных, в более обеспеченных же домохозяйствах наблюдается обратная тенденция: с ростом соцвыплат размер частных трансфертов также растет.

Как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Полевой, изучение частных трансфертов домохозяйств может быть полезно для более точной оценки их благосостояния. В перспективе, говорит он, эти данные могли бы быть учтены при корректировке мер социальной поддержки семей с низкими доходами.

Анастасия Мануйлова