Лавров: США не удается убедить Зеленского не мешать урегулированию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у США возникли трудности с тем, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского не мешать урегулированию российско-украинского конфликта. Такое обещание, по словам главы МИД, американская сторона дала на саммите на Аляске в августе.

«Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию»,— сказал господин Лавров в интервью «РИА Новости».

Россия ждет от американской стороны подтверждения, что достигнутые во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже договоренности остаются в силе, добавил министр.

По оценкам Сергея Лаврова, диалог между Россией и США развивается недостаточно быстро. Это связано со множеством раздражителей, которые появились при предыдущей администрации США, пояснил глава МИД.