Лавров: диалог РФ и США идет не так быстро, как хотелось бы

Между США и Россией идет диалог по двусторонним вопросам, но не так быстро, как хотелось бы. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В российско-американских отношениях много раздражителей, они достались «в наследство» от предыдущей администрации США, заявил Сергей Лавров. Он отметил, что с приходом в США новой администрации Москва ощутила готовность с американской стороны возобновить диалог.

«Важно перейти к таким вопросам, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности, незаконно отнятой у нас (бывшим президентом США. — “Ъ”) Бараком Обамой в декабре 2016 года...»,— сказал глава российского МИД.

Сейчас Москва и Вашингтон обсуждают возможность продолжения диалога по двусторонним раздражителям, отметил господин Лавров. Он добавил, что предложения России по дипнедвижимости и авиасообщению были переданы американской стороне.