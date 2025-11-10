Рентабельность продаж бензина в России пошла вверх после двух месяцев спада

После двух месяцев отрицательных значений рентабельность продаж бензина на российских АЗС в ноябре начала восстанавливаться. По данным аналитиков «ОМТ-Консалт», доходность от реализации АИ-95 в среднем выросла до 1,2 рубля за литр против убытка в 0,2 рубля в октябре. Аналогичная положительная динамика наблюдается и для марки АИ-92.

Восстановление доходности связано с одновременным ростом розничных цен на топливо и снижением биржевых котировок. Ключевую роль также сыграло введение моратория на обнуление топливного демпфера, что привело к существенным выплатам производителям и, по оценкам «Эйлер», позволило рентабельности внутренних продаж топлива достичь максимума с начала года.

Несмотря на обнадеживающую среднюю динамику, ситуация на рынке остается крайне неоднородной. Как отмечают эксперты, рентабельность сильно различается по регионам: в Сибири она достигает 3,47 рубля за литр, а в Северо-Западном и Приволжском округах — все еще отрицательная. Кроме того, многие АЗС, особенно независимые, продолжают работать в убыток из-за продажи топлива, закупленного по пиковым ценам лета.

