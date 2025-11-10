Рентабельность выдавливают по капле
Маржа продаж бензина на АЗС начала восстанавливаться
Доходность продаж бензина на АЗС демонстрирует первые признаки восстановления после провальных месяцев. Но чистая маржа большинства АЗС остается отрицательной. Ключевым фактором стабилизации стало сочетание роста розничных цен и снижения биржевых котировок, но риски нового витка увеличения стоимости нефтепродуктов в оптовом сегменте сохраняются.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
После двух месяцев отрицательных значений средняя рентабельность продаж бензина на АЗС начала восстанавливаться, следует из данных аналитиков «ОМТ-Консалт». По их оценкам, доходность реализации АИ-95 на 1 ноября в среднем выросла до 1,2 руб. за литр против минус 0,2 руб. в октябре и минус 0,7 руб. в сентябре. Рентабельность от продаж АИ-92, которая в октябре была минус 0,4 руб. за литр, увеличилась до 0,4 руб. за литр. Показатель не учитывает операционные расходы АЗС. По данным «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 по РФ на 31 октября составляла минус 3,7 руб. за литр.
Согласно «ОМТ-Консалт», пиковых значений рентабельность от продажи бензина на АЗС в 2025 году достигала в апреле: 12,7 руб. за литр АИ-95 и 11,6 руб. за литр АИ-92. Но с начала лета показатель начал снижаться в условиях резкого роста биржевых цен из-за аварий на НПЗ и сокращения предложения (см. “Ъ” от 24 сентября).
Самая высокая доходность продаж АИ-95 и АИ-92 в ноябре, по данным «ОМТ-Консалт», зафиксирована в Сибирском федеральном округе — 3,47 руб. за литр и 2,87 руб. за литр соответственно. Наиболее низкая рентабельность продаж АИ-95 отмечается в Северо-Западном федеральном округе — минус 0,38 руб. за литр, АИ-92 — в Приволжском федеральном округе — минус 0,56 руб. за литр.
По оценкам аналитиков «Эйлер», восстановление доходности продаж бензина на АЗС в октябре связано с ростом розничных цен на АИ-92 и АИ-95 на 1,5–3% к предыдущему месяцу при снижении биржевых котировок. Как отмечается в обзоре аналитиков, в октябре, после вступления в силу моратория на обнуление топливного демпфера, выплаты по бензину составили около 9,3 тыс. руб. за тонну. В сочетании со снижением стоимости сырья это повысило рентабельность внутренних продаж топлива к сентябрю на 76%, до 27,1 тыс. руб. на тонну, что стало максимальным значением с начала 2025 года, подсчитали в «Эйлер».
Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что доходность продаж топлива на АЗС сегодня может значительно различаться в зависимости от региона и внутри каждого из них между сетями, а иногда и между точками одного оператора. Из-за высокой волатильности рынка понять реальную рентабельность можно будет лишь по итогам года, считает он. По словам господина Дьяченко, сейчас на АЗС поступает топливо, закупленное в конце августа — начале сентября по самым пиковым оптовым ценам, когда АИ-92 на бирже стоил более 70 тыс. руб. за тонну. Если взять среднюю цену реализации АИ-92 в Москве — около 61,50 руб. за литр, то продажа этого топлива сейчас приносит убыток примерно минус 3–3,5 руб. за литр, подсчитал он. Постоянные расходы АЗС Максим Дьяченко оценивает примерно в 6 руб. на литр.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отмечает, что рентабельность продаж бензина как на независимых АЗС, так и на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) остается отрицательной, несмотря на некоторое улучшение после снижения биржевых цен. По его словам, независимые сети, поддерживающие более высокие розничные цены, могут выходить в околонулевую рентабельность, но теряют объемы продаж из-за ценового диспаритета с ВИНК. Господин Аркуша указывает, что в регионах с доминированием независимых сетей объемы продаж сохраняются при высоких розничных ценах, тогда как ВИНК в конкурентных зонах наращивают розничные продажи, сокращая при этом мелкооптовые и биржевые предложения.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что из-за отмены моратория на обнуление демпфера риски нового роста биржевых цен сохраняются: в оставшиеся недели года котировки АИ-92 на Петербургской бирже могут вновь подняться выше 70 тыс. руб. за тонну. По его мнению, несмотря на замедление в последние недели, накопленный рост розничных цен на бензин по итогам года более чем вдвое опередит общую инфляцию. Он полагает, что в сравнении с концом 2024 года цены на АЗС вырастут более чем на 14%.
Как указывает Максим Дьяченко, для нормальной работы отрасли необходим рост розничных цен хотя бы на 7–8 руб. за литр. При этом, продолжает он, оптовые котировки уже существенно скорректировались — для бензина снижение составило около 6 руб. за литр, поэтому к концу года потребность в росте может быть ниже.