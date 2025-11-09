ДТП с тремя иномарками на Малоохтинской набережной стало смертельным

Около шести часов вечера 9 ноября у дома 16 по Малоохтинской набережной столкнулись автомобили Chevrolet, Honda и KIA, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

По предварительным данным, один человек погиб. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что водитель Hyundai вылетел в кювет под Тосно на трассе М-10. Машину остановила опора освещения.

Андрей Маркелов