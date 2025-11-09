Водитель Hyundai погиб после столкновения с опорой освещения под Тосно

В девятом часу вечера 8 ноября на 664-м км трассы М-10 56-летний водитель Huyndai Solaris не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Остановить машину смогла только опора освещения. От полученных травм житель 47-го региона скончался на месте. По факту случившегося сейчас ведется проверка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что пьяная езда окончилась гибелью 24-летней пассажирки Toyota в Красном Селе.

Андрей Маркелов