Водитель Hyundai погиб после столкновения с опорой освещения под Тосно

В девятом часу вечера 8 ноября на 664-м км трассы М-10 56-летний водитель Huyndai Solaris не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Остановить машину смогла только опора освещения. От полученных травм житель 47-го региона скончался на месте. По факту случившегося сейчас ведется проверка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что пьяная езда окончилась гибелью 24-летней пассажирки Toyota в Красном Селе.

Андрей Маркелов

