Фигуристы Бойкова и Козловский победили в парном катании на этапе Гран-при в Казани

На этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани победу в парном катании одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на Финале Кубка России в Красноярске в 2025 году

Победители набрали 215,34 балла, обогнав Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые заняли второе место с результатом 201,22 балла. Третье место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, опередив дуэт Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко.

Ранее на этом этапе Гран-при России победу среди мужчин одержал Владислав Дикиджи, а среди женщин — Дина Хуснутдинова.

Влас Северин