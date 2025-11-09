Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фигурист Владислав Дикиджи победил на третьем этапе Гран-при России в Казани

Фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани, набрав 279,12 балла.

Владислав Дикиджи во время соревнований на Финале Кубка России в Красноярске

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Это его третья подряд победа в столице Татарстана, предыдущие были в 2023 и 2024 годах. На втором месте оказался Артур Даниелян с результатом 253,05 балла. Глеб Лутфуллин занял третье место, набрав 246,92 балла.

В женском одиночном катании победу одержала Дина Хуснутдинова, уроженка Татарстана. Соревнования в Казани продолжатся парным катанием, где после первого дня лидирует пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Следующий, четвертый этап, пройдет 15–16 ноября в Москве.

Влас Северин