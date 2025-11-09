В Тюменской области число случаев кибермошенничества выросло на 14% за год

В Тюменской области за восемь месяцев 2025 года зафиксировали 7,5 тыс. случаев кибермошенничества, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на региональную прокуратуру. Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 14,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий ущерб от таких преступлений составил 1,4 млрд руб. Из общего количества правонарушений хищение средств составило 8,1%.

«Наиболее распространенный сценарий — звонки от злоумышленников, которые представляются сотрудниками банков или госорганов. Жертв убеждают, что по их счетам проходят "подозрительные операции" или оформляется кредит»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

После этого злоумышленники предлагают перевести средства на «безопасный счет». Иногда в схему добавляют «политическую» составляющую, например, убеждают, что деньги будут переведены на счета в поддержку ВСУ.

За весь 2024 год жители УрФО перевели мошенникам 9 млрд руб. Полпред в УрФО Артем Жога утверждал, что за всеми случаями кибермошенничества стоят иностранные спецслужбы.

Анна Капустина