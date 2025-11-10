Хроники конкуренции

В день Октябрьской революции Госдума стала площадкой для двух разнонаправленных круглых столов, приуроченных к этой дате. КПРФ традиционно напомнила о великих завоеваниях большевиков и Советской власти, а ЛДПР раскритиковала и коммунистов, разрушивших «великую государственность», и их «преступные идеи». Сошлись конкурирующие партийцы в одном, сравнив своих исторических оппонентов с современными несистемными противниками власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День 7 ноября руководители КПРФ (слева — лидер партии Геннадий Зюганов, в центре — его первый заместитель Юрий Афонин) провели в воспоминаниях о всемирно-историческом значении Октябрьской революции

День 7 ноября руководители КПРФ (слева — лидер партии Геннадий Зюганов, в центре — его первый заместитель Юрий Афонин) провели в воспоминаниях о всемирно-историческом значении Октябрьской революции

О величии даты 7 ноября собравшимся в одном из думских залов ветеранам коммунистического движения, наверное, можно было и не напоминать. Но председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов все-таки напомнил. За «великий Октябрь», Победу в мае 1945-го и прорыв в космос «на любом самом строгом суде истории» России поставят «величественный и прекрасный памятник», рассудил он. Сегодня же «принципиально важно» сберечь «завоевания Октября», которым, по словам лидера КПРФ, угрожает «пятая колонна — огрызки ельцинской эпохи, которые торчат из кремлевских кабинетов, правительственных зданий и некоторых информационных источников». В частности, последний месяц россиян «пичкают так называемыми хрониками» (сериал Андрона Кончаловского «Хроники русской революции».— “Ъ”), где «нет никакой хроники и ни слова правды о революции», посетовал господин Зюганов.

Досталось киноновинке и от историка Евгения Спицына: «Персонажи там постоянно пьют, и в этом смысле они действительно хроники, только не революции, а царской России». Мысль о том, будто Россия «до Октября благоденствовала» и «в революции не нуждалась», в граждан «вколачивают» все минувшие 30 лет, добавил еще один историк Игорь Братищев.

Владимиру Ленину, подчеркнул, в свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Виктор Соболев, удалось сберечь завоевания Октября. Вмешательство интервентов разожгло гражданскую войну, однако сторону Советской власти приняло большинство генералов и офицеров, поэтому «так быстро была создана военная организация молодой республики», в итоге одержавшая верх, со знанием дела рассуждал бывший командующий 58-й армией.

По мнению Игоря Братищева, «мирный путь решения вопроса о власти» оказался закрыт еще по ходу движения от февраля к октябрю 1917 года: «Большевики и пролетариат предпочитали взять власть мирно, но понимали, что господствующие классы власть мирно не отдадут». А сегодня тогдашним противникам большевиков — «лидерам белого движения, которые предали собственный народ» — идеологически наследуют иностранные агенты, отметил Евгений Спицын.

Атаковать «достижения Октября» в тот же день решили главные оппоненты коммунистов в лице ЛДПР. Партия созвала активистов своей молодежной организации на круглый стол о «разрушительном влиянии революционных идей на ход русской истории». Правда, думские либерал-демократы на мероприятие не явились, оставив бразды правления молодым соратникам.

«Это день, о котором стоит вспоминать со скорбью»,— заявил собравшимся лидер столичной молодежки ЛДПР Николай Гладкий. По его словам, под лозунгами «равенства и справедливости» революционеры протолкнули «преступные идеи» и «разрушили великую государственность».

Начинающего политика поддержал приглашенный блогер Роман Антоновский: «Как может быть национальным праздником день, когда предатели захватили власть, проиграли почти выигранную войну, убили царскую семью и развязали красный террор?» Владимир Ленин, по мнению господина Антоновского,— «это Навальный, у которого получилось», а сами большевики были сродни «современным "нетвойнистам", которые выступают на стороне Запада».

Общий посыл речи блогера, как и других участников «контрреволюционного» круглого стола, сводился к тому, что «любая революция и любой майдан — это плохо». Ни октябрьская, ни февральская революции исключением из этого правила не являются, а главным пострадавшим (как, впрочем, и главной движущей силой) в итоге оказывается именно молодежь, резюмировали участники мероприятия.

