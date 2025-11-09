ЕС смягчит требования к искусственному интеллекту под давлением хайтек-компаний

Еврокомиссия предложила приостановить введение некоторых правил для компаний, занимающихся разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Как пишет Financial Times, это связано с давлением со стороны технологических корпораций и властей США. В частности, некоторым компаниям этой сферы планируется предоставить «льготный период» на год, в течение которого их не будут наказывать за нарушения. Некоторые особенно жесткие требования будут в целом смягчены.

В 2023 году Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте (AI Act). Власти ЕС позиционируют AI Act как первый в мире пример разностороннего и всеобъемлющего регулирования использования ИИ. Эксперты отмечают, что это самое строгое в мире регулирование подобных технологий. Многие положения этого закона должны были вступить в силу в 2026 году. В текущем году власти ЕС разработали основанный на AI Act свод практических правил для компаний, занимающихся ИИ.

19 ноября Еврокомиссия будет рассматривать вопрос об упрощении и смягчении этого закона и других правил в этой сфере. В июле главы 44 крупных европейских компаний, включая Airbus, BNP Paribas и Philips, призвали на два года приостановить вступление в силу AI Act, так как он снизит конкурентоспособность компаний из ЕС. Критиковали закон также американские хайтек-корпорации и администрация президента США Дональда Трампа. Если Еврокомиссия 19 ноября предложит смягчить закон, это решение еще должны поддержать Европарламент и страны-участницы.

Яна Рождественская