Крупнейшие компании Европы выступили против закона ЕС об ИИ

Главы 44 крупных европейских компаний, включая Airbus, BNP Paribas и Philips, призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на два года приостановить принятие Закона об искусственном интеллекте (AI Act). Они написали открытое письмо, оказавшееся в распоряжении Financial Times. Они считают, что строгие и при этом довольно неясно сформулированные нормы закона будут препятствовать конкурентоспособности европейских разработчиков ИИ, а также внедрению таких технологий в разные сектора экономики.

Ранее на этой неделе более 30 основателей европейских ИИ-стартапов направили похожее письмо властям ЕС. По их мнению, некоторые положения закона сформулированы довольно размыто, а в целом компаниям станет сложнее разрабатывать ИИ-технологии в Евросоюзе в условиях действия такого закона.

Власти ЕС позиционируют AI Act как первый в мире пример разностороннего и всеобъемлющего регулирования использования ИИ. Эксперты отмечают, что это самое строгое в мире регулирование подобных технологий. Европарламент одобрил Закон об ИИ еще в 2023 году. По словам заместителя председателя Еврокомиссии по цифровому суверенитету, безопасности и демократии Хенны Вирккунен, уже в августе власти ЕС представят основанный на AI Act свод практических правил для компаний, занимающихся ИИ. Часть положений самого закона должны также вступить в силу уже в августе, часть — в следующем году.

Яна Рождественская