Pfizer победила Novo Nordisk в борьбе за биотехнологическую компанию Metsera

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что достигла окончательного соглашения о покупке разработчика препаратов от ожирения Metsera. Pfizer повысила до $10 млрд свое первоначальное предложение, сделанное в сентябре, и сумела обойти своего конкурента Novo Nordisk, также претендовавшего на Metsera.

По условиям нового соглашения, Pfizer заплатит по $86,25 за каждую акцию Metsera. В Pfizer заявили, что сделка будет закрыта после того, как акционеры Metsera проголосуют за нее на следующей неделе. Novo Nordisk уже отозвала свое предложение и повышать его не будет.

Основанная в 2022 году Metsera специализируется на разработке и производстве препаратов против ожирения и кардиометаболических заболеваний. Покупая ее, Pfizer получает доступ к препарату MET-097i, который вводится с помощью инъекции раз в месяц и может стать альтернативой существующим средствам Wegovy и Zepbound. По данным исследований, пациенты теряли до 14% массы тела при минимальных побочных эффектах от приема MET-097i.

Алена Миклашевская