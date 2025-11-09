Канализационный коллектор в Приморском районе отремонтируют почти за 10 млрд рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ищет подрядчика на строительство канализационного коллектора в Приморском районе Петербурга за 9,9 млрд рублей. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок 7 ноября.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потенциальному победителю конкурса необходимо выполнить до 31 мая 2029 года все работы на участке от перекрестка проспектов Испытателей и Коломяжского до реконструируемой шахты №412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском проспекте.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что авария в канализационном коллекторе на улице Харченко у станции метро «Лесная» привела к загрязнению вод Муринского ручья и Охты. Петербургские эсеры уже требуют провести парламентское расследование.

Андрей Маркелов