Канализационный коллектор в Приморском районе отремонтируют почти за 10 млрд рублей
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ищет подрядчика на строительство канализационного коллектора в Приморском районе Петербурга за 9,9 млрд рублей. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок 7 ноября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Потенциальному победителю конкурса необходимо выполнить до 31 мая 2029 года все работы на участке от перекрестка проспектов Испытателей и Коломяжского до реконструируемой шахты №412 Главного тоннельного канализационного коллектора на Приморском проспекте.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что авария в канализационном коллекторе на улице Харченко у станции метро «Лесная» привела к загрязнению вод Муринского ручья и Охты. Петербургские эсеры уже требуют провести парламентское расследование.