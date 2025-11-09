Масштабные хакерские атаки в 2024–2025 годах

В июле 2025 года беспрецедентной хакерской атаке подвергся «Аэрофлот». Две хакерские группировки — «Киберпартизаны BY» и Silent Crow — заявили о проведении «успешной продолжительной операции», в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота». В результате авиаперевозчик был вынужден отменить несколько десятков рейсов. Недополученная выручка «Аэрофлота» могла составить 275 млн руб. (см. “Ъ” от 28 июля).

В этом же месяце хакеры атаковали торговую сеть «Винлаб». Инцидент нарушил работу части IT-инфраструктуры и повлиял на онлайн-продажи и розницу, а примерный ущерб от простоя оценивался в 1 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 июля).

В марте 2025 года масштабной атаке подвергся ЛУКОЙЛ. Сотрудники московских офисов компании столкнулись с трудностями в работе персональных компьютеров, а на ряде АЗС была недоступна оплата банковскими картами (см. “Ъ” от 26 марта). Размер ущерба не раскрывался.

В 2024 году в работе ритейлера «Верный» произошел сбой. В течение нескольких дней клиенты по всей России не могли произвести оплату покупок. Недоступны были и онлайн-заказы, поскольку не работал сайт и приложение ритейлера. По оценкам экспертов, потери компании могли составить 120–140 млн руб. в день (см. “Ъ” от 3 июня 2024 года).

В этом же году с масштабной атакой столкнулся СДЭК, обрабатывающий в день почти 300 тыс. отправлений. В результате компания сутки не принимала и не отправляла заказы. Не работали приложение и сайт сервиса (см. “Ъ” от 27 мая 2024 года). По оценкам экспертов, ущерб мог составить от 300 млн до 1 млрд руб.

Юлия Пославская