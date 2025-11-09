Краснодарцы вернулись на победные рельсы

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань», проигравший оба матча на прошлой неделе, прервал неудачный отрезок. В центральном матче уикенда он со счетом 89:80 переиграл измученный травмами петербургский «Зенит». В текущем сезоне это первая победа «Локомотива-Кубани» над другой командой «большой четверки» Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Локомотив-Кубань» в этом матче был мало похож на ту команду, которая неделю назад получила «минус 40» от ЦСКА, а затем проиграла белградской «Меге», пропустив больше сотни очков. Впрочем, понятно почему. Его соперника, финалиста прошлого розыгрыша Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит», на старте сезона преследовали куда более серьезные неприятности.

И «Локомотив-Кубань», и «Зенит» сильно изменились со своей последней встречи в полуфинале play-off. За межсезонье клубы перестроили составы и сменили главных тренеров.

Однако начало нового первенства по петербуржцам сильно ударило. Из-за травм выбыли сразу несколько ключевых игроков. Около месяца должны пропустить новички Ненад Димитриевич и Андре Роберсон, а центровой Алекс Пойтресс из-за разрыва крестообразной связки в этом чемпионате больше не выйдет на паркет (замена ему еще не найдена).

В общем, не удивлял стартовый рывок хозяев, которые к первой паузе вели со счетом 28:20. Отрыв рос в том числе благодаря трехочковым. Из первых пяти попыток из-за дуги успешными оказались четыре — хорошие цифры для «Локомотива», не имеющего в обойме высококлассных снайперов и атакующего издали заметно меньше других российских грандов.

Вскоре преимущество краснодарского клуба стало совсем крупным (на 18-й минуте оно достигло 19 очков). Но именно в этот момент в действиях его игроков стало больше небрежности. Не выделялся в этом смысле и лидер «Локомотива» Патрик Миллер. В начале матча охотно делившийся мячом с партнерами разыгрывающий стал больше брать игру на себя и больше ошибаться. К большому перерыву «Зенит» смог сократить отставание до десяти очков.

А во второй половине ситуация обострилась. Как следует включились в игру здоровые легионеры «Зенита». Ливай Рэндольф здорово пробирался внутрь и набирал очки там. А Трент Фрейзер поучаствовал в трех атаках, за счет которых удалось подобраться к сопернику почти вплотную. Две американец завершил попаданиями издали, в третьей он ассистировал открывшемуся на периметре Сергею Карасеву. Перед заключительной десятиминуткой петербуржцы уступали четыре очка.

Тем не менее в четвертой четверти борьбы не получилось. Из шести атак на старте отрезка «Зенит» реализовал лишь одну, и к тайм-ауту, взятому главным тренером Александром Секуличем, он вновь уступал «минус 10». Дальнейшие попытки петербуржцев отыграться были тщетными. Оборону краснодарцев переигрывать не получалось, приходилось исполнять сложные «трешки» через руки. К тому же просто шикарно решающие минуты провели лидеры «Локомотива» Патрик Миллер и Кэшюс Робертсон.

Они и стали самыми результативными игроками матча. Миллер, хоть и совершил аж шесть потерь, здорово действовал в завершении. Реализовав 11 из 15 бросков с игры, он набрал 23 очка и прибавил к ним семь передач и шесть подборов. Робертсон завершил встречу с 19 очками, четырьмя передачами и шестью подборами.

«Локомотив-Кубань» в итоге победил со счетом 89:80. Команда Антона Юдина одержала первую в сезоне победу над соперником из «большой четверки».

Теперь она занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с шестью победами и тремя поражениями.

«Зенит» же, пока не имеющий в своем активе побед над российскими топ-клубами, опустился на шестую строчку. В регулярном чемпионате лиги он выиграл пять раз, а проиграл — четыре. Если учитывать все турниры, это поражение стало для петербургской команды третьим подряд. На прошлых выходных она во второй раз в истории уступила в Красноярске местному «Енисею» (78:83), в середине этой недели в Winline Basket Cup ей не оставил шансов казанский УНИКС (72:91).

В тройке лидеров Единой лиги ВТБ располагаются московский ЦСКА (9 побед и 1 поражение), УНИКС (7–1) и столичный МБА-МАИ (6–2).

Роман Левищев